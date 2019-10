Napoli, coppia di falsi avvocati sottraeva denaro e fedi nuziali agli anziani

Lunedì 21 Ottobre 2019, 16:23

Operazione congiunta dei carabinieri delle compagnie di Castello di Cisterna e Torre del Greco. 2 le persone arrestate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura locale. A finire in manette un 55enne e un 29enne incensurato, entrambi del quartiere mercato di Napoli.Sono ritenuti responsabili di truffa ai danni di anziani: 7 gli episodi ricostruiti e accertati dai carabinieri in un periodo compreso tra aprile e maggio scorsi.Il copione sempre lo stesso. I due arrestati si fingevano avvocati e inauguravano la messa in scena con una telefonata alla vittima: un vicino parente aveva seri problemi di denaro e solo la generosità di un familiare avrebbe potuto sanarne i debiti.Si presentavano poi presso le abitazioni degli anziani individuati e ancora in veste di legali riuscivano a farsi consegnare contante o oggetti preziosi come fedi nuziali e monili in oro.Viste le numerose denunce presentate e il rituale modus operandi adottato, i carabinieri hanno incrociato e rielaborato i dati raccolti e dato un volto ai due finti avvocati.Per il 55enne ed il 29enne sono così scattati gli arresti domiciliari.