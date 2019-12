Asìa, protestano i lavoratori del consorzio unico: «Assumeteci»

Protestano i lavoratori del Cub (consorzio unico di bacino) aderenti alla Filas al lavoro per Asìa. Ieri hanno occupato per qualche ora la sede del Molosiglio manifestando anche sul tetto. Dopo l'incontro tenuto nei giorni scorsi con il Cda dell'azienda e con il vicesindaco Raffaele Del Giudice chiedono: tempi certi per la stabilizzazione di tutte le 240 unità e l'immediata integrazione delle 22 unità già trasmesse dal Cub da oltre 2 mesi e non ancora assunte da Asia Napoli in comando; riconoscimento ai lavoratori del Cub nel percorso di stabilizzazione dell'anzianità convenzionale.

I lavoratori del Cub sono al lavoro per la partecipata delComune, ma chiedono adesso l'assunzione diretta.



Al commissario liquidatore del Cub, Francescopaolo Ventriglia chiedono di formalizzare la diffida ad adempiere nei confronti di Asia Napoli per tutelare tutelare quanti già lavorano per Asia. "Con nostro grande rammarico - scrive in un comunicato il segretario regionale della Filas, Domenico Merolla - dobbiamo rilevare che il Presidente del CdA pur avendo assunto preciso impegno di garantire quantomeno il rispetto del percorso sopra evidenziato in tempi brevi e con comunicazione dettagliata nel giro di pochi giorni, ad oggi ed a distanza di 15 giorni non ha più dato riscontri. Pretendiamo rispetto degli accordi e delle corrette e puntuali relazioni industriali".