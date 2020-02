Napoli: in metrò al Vomero senza biglietto, pugni in faccia al controllore che cerca di fermarlo

È stato aggredito per aver chiesto il biglietto ad un passeggero che ne era sprovvisto. Vittima di un pugno in faccia, è un agente dell'Anm in servizio presso la stazione della metropolitana di Vanvitelli. L' episodio è avvenuto ieri, intorno alle 14.30 vicino i tornelli dove, per regola, si obliterano i ticket e dove, i malintenzionati saltano le barriere mobili, cercando di passare senza pagare il biglietto.



Il diverbio tra un giovane e l'agente di stazione è scoppiato in seguito al tentativo del viaggiatore di eludere i controlli. Dopo aver pronunciato le parole: «non puoi entrare senza biglietto», l'agente è stato insultato e colpito al volto dal ragazzo che una volta sferrato il pugno, è fuggito all'esterno della stazione. Successivamente l'agente, è stato assistito all'ospedale Cardarelli ed ha ricevuto una prognosi di 5 giorni di guarigione.





«Le stazioni della metropolitana sono diventate una giungla sociale dove l'unico deterrente alla violenza è il presidio fisso delle forze dell'ordine o la presenza di guardie giurate che siano dotate almeno nell'orario di servizio di poteri autoritativi e certificativi - ha dichiarato Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate - Il fenomeno dell'evasione del ticket e del salto dei tornelli è molto diffuso e non ci sono misure per contrastarlo».



Dopo il ferimento del lavoratore Anm, una rete sindacale ha chiesto «un incontro aziendale urgentissimo sul problema della sicurezza dei lavoratori bersagliati da aggressioni» recita il documento che fa riferimento a «episodi sempre più frequenti e insostenibili ai danni del personale Front-line». Alla nota sottoscritta dai sindacati Fit Cisl, Uil Trasporto, Ugl, Filt Cgil c'è da aggiungere anche la mobilitazione del sindacato Usb che ieri ha indetto uno sciopero per denunciare la situazione dei livelli di sicurezza aziendale. © RIPRODUZIONE RISERVATA