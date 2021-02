Giugliano, assolto dall'accusa di porto abusivo di armi il genero del boss Feliciano Mallardo

Giugliano. Mauro Moraca genere del boss defunto Feliciano Mallardo è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Il Tribunale di Napoli nord lo ha infatti ritenuto innocente e assolto dalle accuse di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco accogliendo la tesi difensiva dell'avvocato difensore Giuseppe Pellegrino. Il pm aveva chiesto per lui sei anni di reclusione basandosi su delle intercettazioni carpite all'interno dell'agenzia assicurativa di via San Vito dove per anni il boss Mallardo, detto 'o sfregiato, ha condotto i suoi affari. Moraca è sposato con la figlia di Feliciano. Intanto la prima sezione della corte di Cassazione, accogliendo sempre il ricorso dell'avvocato Pellegrino, ha annullato la confisca di prevenzione della sede dell'agenzia assicurativa. Lì per anni il boss e i suoi gregari sono stati ascoltati e captati dalle forze dell'ordine. Intercettazioni che hanno chiarito molte vicende e dato modo di costuire intere inchieste.

