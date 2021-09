Vico Equense, via libera per la istituzione di uno spazio museale dedicato al pittore Armando De Stefano

VICO EQUENSE - Via libera dell'amministrazione comunale per la realizzazione di uno spazio museale da dedicare e intitolare al Maestro Armando De Stefano all’interno dello storico palazzo comunale di via Filangieri, già sede dell’Antiquarium Aequano e del Museo del Cinema della penisola sorrentina, individuando alcuni ambienti dell’ultimo piano, al momento oggetto di lavori. Gli eredi di De Stefano doneranno in comodato d'uso gratuito, opere eseguite dal Maestro, unitamente ad oggetti e materiali di vario genere che possono contribuire alla più completa rappresentazione, anche in prospettiva storica, della personalità artistica dello stesso. Armando De Stefano è venuto a mancare recentemente e, per sua espressa volontà, la sepoltura è avvenuta nel cimitero di San Francesco a Vico Equense. La Comunità vicana nel 1999 gli conferì la cittadinanza onoraria. Vico, per De Stefano, era il luogo dell’anima, folgorato dal fascino discreto della cittadina. Quasi un colpo di fulmine, suggellati da gesti d’amore del maestro. Come la donazione di alcune opere ospitate nella chiesa della Santissima Annunziata, in quella di San Giovanni Evangelista a Bonea e nella sala consiliare del Comune di Vico Equense. Maestro della pittura della seconda metà del Novecento, raffinato osservatore dei fenomeni politici e sociali, maestro di generazioni di artisti, Armando De Stefano è morto lo scorso 16 marzo a Napoli, a 94 anni. Le sue opere sono esposte al Museo di Capodimonte a Napoli, al Museo di Chieti, al Museo in Palazzo d’Avalos a Vasto, a Giulianova, a Milano, a Firenze; alcune opere si trovano al Museo Puskin di Mosca, molte a New York nella collezione Ernst Kahn, alla fondazione Marschall Field di Chicago e nella collezione del Museo di Durazzo in Albania.