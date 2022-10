Napoli, vandalismo nel centro storico: imbrattati i resti dell'antica Neapolis

Non c'è pace per i resti dell'antica Neapolis, in pieno centro storico a Napoli.

Scritte e tag, realizzati con la vernice spray, sono comparsi di recente sugli elementi architettonici e iscrizioni di epoca romana, in marmo, riutilizzati alla base del campanile della Chiesa della Pietrasanta, in via dei Tribunali.

L'ignobile gesto colpisce, in particolare, un'ara dedicatoria e il celebre “Ludus latrunculorum”, una sorta di scacchiera, molto in voga nei primi secoli dell’impero romano.

Il reperto napoletano, rappresenta una delle tappe preferita dalle guide turistiche in città.

Il "Ludus" è tra i più tormentati tra i reperti al centro storico.

Sistematicamente imbrattato dai vandali, è stato ripulito recentemente dai volontari della fondazione Angeli del bello, per il decoro della città, che hanno applicato uno strato di “protettivo”, per impedire danni irreversibili.