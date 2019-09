CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Settembre 2019, 09:59

Partiranno a fine ottobre i lavori per la costruzione del nuovo Beverello, la Stazione Marittima che dovrà rendere funzionale ed accogliente l'imbarco e lo sbarco dai mezzi veloci. L'area di cantiere sarà consegnata il 30 ottobre mentre le biglietterie si sposteranno, nel piazzale dell'attuale parcheggio Angioino, entro il 31 dicembre. Queste le date su cui si sta lavorando e questo è il punto di partenza di un progetto mirato a realizzare la nuova Stazione Marittima entro l'estate 2021. Se questo obiettivo sarà centrato, si tratterà di fronteggiare una sola stagione, la prossima, in una situazione precaria, con il cantiere aperto. «Per raggiungere questo obiettivo - spiega Nello Aponte, presidente della Navigazione Libera del Golfo - sarà necessario che l'Autorità portuale vigili giorno per giorno sull'avanzamento dei lavori. Agli armatori, e soprattutto agli utenti, poco importa se ci sono o scatteranno penali su eventuali ritardi. È necessario completare tutto entro la primavera del 2021».