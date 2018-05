Nuovo ospedale a Giugliano, via libera di Asl e Comune

Martedì 22 Maggio 2018, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 13:51

GIUGLIANO - Via libera dell'Asl Napoli 2 Nord che con la Delibera 612 assume maggiore concretezza il progetto di un nuovo ospedale per la città di Giugliano.Soddisfatto il sindaco, Antonio Poziello: «Il percorso è appena iniziato - spiega -, però, grazie all’impegno del presidente De Luca e del direttore dell'Asl Napoli 2 Nord, che hanno lavorato d’intesa con l’amministrazione comunale, dopo anni passati a difendere la struttura di via Basile dal declino e da ventilate ipotesi di chiusura di questo o quel reparto, oggi si parla di un investimento serio volto a migliorare l’offerta sanitaria a nord di Napoli».Questi i numeri: 210 posti letto, 64 milioni di euro di finanziamento, su un’area di 52mila metri quadri, per per un Dea di I Livello che occuperà una superficie complessiva di 30mila mq coperti.«C’è ancora tanto da lavorare, ma l’inizio sembra buono», ha concluso il sindaco.