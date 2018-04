Nuovo Palargento, ecco il progetto: adesso è nelle mani del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Aprile 2018, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 09:17

Quante volte, negli ultimi vent’anni, avete letto della rinascita del Palargento? Troppe per potervi avvicinare a queste righe credendo che stavolta sarà quella buona.Eppure questa potrebbe essere davvero la svolta giusta, o almeno quella che si sta avvicinando di più all’obbiettivo, perché il faldone con la proposta di ricostruzione è stato presentato ufficialmente a Palazzo San Giacomo. È stato anche esaminato con attenzione ed è arrivata anche una controproposta: d’accordo ad affrontare l’ipotesi della rinascita del Palargento - è scritto in una lettera ufficiale - ma il progetto va ampliato, deve comprendere anche la trasformazione del Palabarbuto e il totale restyling dei campi da tennis che si trovano alle spalle degli impianti».Insomma, non arriviamo a pensare che i lavori inizieranno domattina, però almeno abbiamo la certezza che il percorso è ufficialmente avviato. E, credeteci, questo è già un poderoso passo in avanti rispetto al passato. Il progetto presentato a Palazzo San Giacomo, del quale siamo riusciti a prendere visione, porta la firma dello studio dell’ingegnere Dario Boldoni, il quale però spiega di non voler affrontare l’argomento «perché, per quanto ne so io, la vicenda avrebbe dovuto rimanere riservata. Se avete letto il nome del mio studio non posso evitare di confermare. Ma di questa vicenda non parlo», spiega con gentilezza.