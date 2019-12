Svolta «rosa» del Csm nella scelta dei capi degli uffici giudiziari. Dopo aver nominato ieri per la prima volta una donna,, al vertice di una grande procura, quella di Torino, oggi la Commissione per gli incarichi Direttivi ha proposto all'unanimità di affidare ad un'altra donna, la presidenza di uno dei tribunali più grandi del Paese, quello di Napoli.Si tratta di, attualmente presidente del tribunale di Napoli Nord. Lo ha annunciato in plenum il presidente della Commissione, il togato di Area Mario Suriano, nel dibattito prima del voto sul vertice di un altro ufficio giudiziario campano, il tribunale di Salerno: presidente è stato nominato, attuale presidente di sezione del Tribunale di Napoli Nord, con 14 voti. Otto voti sono andati alla sua concorrente, presidente di sezione presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.