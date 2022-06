Nuovo procuratore di Napoli, il via al bando: scadenza 8 agosto per la presentazione delle domande

Al via il concorso per la nomina del nuovo procuratore di Napoli. Il bando è stato predisposto dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Csm e domani avrà il via libera del plenum. Quasi scontato che la scelta del successore di Giovanni Melillo , nominato a maggio procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, non sarà gestita dal Csm in carica,il cui mandato scade il 25 settembre prossimo. Il termine finale per la presentazione delle domane è l'8 agosto, troppo tardi perchè se ne possano occupare gli attuali consiglieri , che prima di pronunciarsi dovranno attendere l'arrivo dei pareri dei consigli giudiziari.

Assieme al posto di procuratore di Napoli, domani il plenum metterà a concorso altri incarichi direttivi: quello di Pg di Firenze, rimasto senza titolare dopo la nomina di Alfredo Viola a procuratore di Milano, e di procuratore generale di Trieste.