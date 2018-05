Nuovo raid alla metro di Bagnoli, i residenti: via alle ronde notturne

Giovedì 24 Maggio 2018, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 17:45

Ancora insicurezza e violenza alla stazione metro di Bagnoli, nell’area della X Municipalità. Un nuovo raid la scorsa notte, dopo l’edicola - già da tempo «obiettivo» primario dei teppisti - stavolta è toccato ai cartelloni pubblicitari. «Le scorribande sono continue - dice Laura, titolare dell’edicola - Anche questa notte i teppisti hanno colpito indisturbati. Ormai attendiamo l’installazione delle telecamere che dovrebbe essere prossima, ma sino a quel momento non possiamo fare altro che vivere nel terrore».La notte in modo particolare, riferiscono i cittadini, la stazione diventa uno dei luoghi più insicuri della città. Ormai il copione sembra scritto e sempre più spesso si registrano scippi o atti di vandalismo. Dopo il passaggio di gestione dell’edicola interna, la cui inaugurazione dovrebbe avvenire al termine di questa settimana, le cose sembrano proprio non voler cambiare. «Purtroppo questo è sempre stato un luogo insicuro - conclude Laura - ma adesso le cose sono anche peggiorate. Ho avuto tanta solidarietà anche dai cittadini che ormai sono stanchi e che hanno proposto ronde notturne per scongiurare ulteriori pericoli. Speriamo invece che presto la nostra sicurezza possa essere garantita dai mezzi e dagli uomini delle forze dell’ordine».