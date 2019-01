LE PIÙ CONDIVISE

FANTASTICANDO Licenziarsi e voltare pagina: ecco cinque posti dove la vita costa talmente poco Chi non ha mai fantasticato di lasciare il proprio lavoro e trasferirsi in un posto al caldo dove la vita costa talmente poco che magari non c'è neanche bisogno di lavorare? Ecco 5 mete...

LA SCUOLA Telefonini vietati a scuola per gli alunni e i professori Si dispone il divieto «salvo casi particolari specifici, di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell’attività... di Emilio Pucci

ITALIA MULTICOLORE Salvini accolto al Quirinale da un corazziere di pelle nera Chi c’è ad accogliere Salvini e tutti gli altri al Quirinale per il Giorno della memoria contro il razzismo? C’è un corazziere di pelle nera, anche se non è la prima... di Mario Ajello