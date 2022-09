Oasi Wwf Cratere degli Astroni, spuntano gli «hotel» per insetti

Pezzi di corteccia, canne, paglia, mattoni forati e piccoli tronchi di legno, sono gli “elementi d'arredo” dei “bugs hotel”, veri e propri residence per insetti, realizzati di recente nell'Oasi Naturalistica Wwf Cratere degli Astroni, nei Campi Flegrei.

Le strutture artificiali, create per fornire riparo, favoriranno anche la colonizzazione di operosi insetti, necessari nella lotta biologica (come divoratori di afidi ad esempio) o come preziosi impollinatori.

Gli hotel per insetti, inoltre, rappresentano anche un valido strumento di didattica ambientale, che consentiranno ai volontari dell'Oasi naturalistica flegrea, di illustrare le molteplici dinamiche proprie dell'entomologia: evoluzione, comportamento riproduttivo, e lotta biologica.