Oasi WWF Cratere degli Astroni, al via la digitalizzazione dei sentieri di visita.

È la prima volta che accade in un'area protetta italiana.

Grazie alla partnership con Apple, storica azienda multinazionale, produttrice di smartphone, computer e dispositivi multimediali, l' Oasi Wwf Cratere degli Astroni, ha avviato la digitalizzazione dei sentieri di visita della riserva naturale all'interno del vulcano spento flegreo.

Entusiasmo da parte degli organizzatori e volontari, che annunciano l'operazione su Facebook: «Siamo davvero orgogliosi. La Riserva Naturale Statale Oasi WWF Cratere degli Astroni è stata scelta da Apple per la digitalizzazione dei sentieri di visita. Cosa vuol dire? Vuol dire che circa 15 km di percorsi saranno ripresi grazie ad un sistema video a 360°, dotato di sensori LiDAR e le immagini saranno fruibili su Apple Maps attraverso la funzione “Vista Panoramica”! Il Team Apple Maps sarà ad Astroni per l’intera settimana. Astroni è la prima area protetta italiana ad usufruire di questo innovativo servizio di fruizione, che sarà molto utile ai fini didattici, turistici e di conservazione. Grazie ad Apple per questo privilegio!»