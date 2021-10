Obbligo del Green pass, a Napoli i commercianti sono favorevoli

«L'uso del Green pass è stato e sarà un elemento fondamentale che ha consentito al commercio in città di rinascere perché i clienti si sentono più garantiti e perché i lavoratori possono operare in sicurezza». Lo afferma Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli, che sottolinea come il settore a Napoli si prepari ad accogliere positivamente l'obbligo dela carta verde nei luoghi di lavoro che scatta domani: «Non abbiamo ricevuto - spiega Della Corte - contestazioni dai nostri associati e anzi siamo certi che il Green pass come le vaccinazioni garantiranno la ripresa economica».

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Covid in Campania, sono 8mila le vittime da inizio pandemia a oggi SANITà Tumore al seno, la pandemia di Covid rallenta gli interventi di... I DATI Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 14 ottobre:...