Occupazione di suolo pubblico, blitz dei vigili a Marano: multati pescivendoli e fruttivendoli

Domenica 24 Dicembre 2017, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 12:33

Un blitz inatteso, voluto dai vertici dell'amministrazione comunale proprio ridosso delle festività natalizie e attuato dopo giorni di polemiche sugli scarsi controlli alle attività commerciali della città. Gli agenti della municipale, guidati dal colonnello Luigi De Simone, sono entrati in azione nella giornata di ieri per sanzionare gli esercenti che occupano spazi pubblici, in qualche caso persino le aree riservate alla sosta delle autovetture. Sette le sanzioni amministrative comminate ad altrettanti gestori di pescherie e fruttivendoli, con multe che in qualche caso superano i duecento euro. Le attività oggetto dei provvedimenti sono ubicate lungo l'asse commerciale della città, corso Umberto, via Merolla, corso Europa, e in alcuni punti (corso Vittorio Emanuele) del centro storico. Le attività di verifica sono state estese anche ai supermercati della periferia.Due gli esercizi commerciali in cui sono stati ravvisati difformità urbanistiche (abusi edilizi) o di carattere commerciale (privi di autorizzazione alla vendita). Multa salatissima, 5 mila euro, per un market di via Castel Belvedere, per il quale scatterà un'ordinanza di chiusura. I controlli, avviati durante l'estate dall'ufficio tecnico comunale, stanno facendo emergere un quadro inquietante: la maggior parte dei supermarket presenta superfici di vendita di gran lunga superiori a quelle consentite dai regolamenti comunali.