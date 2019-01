CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 12 Gennaio 2019, 09:57

La prima tappa è il Loreto mare, l'ospedale più vicino a casa. Ma non ha il pronto soccorso oculistico. «Qui i medici mi suggeriscono di raggiungere direttamente il Vecchio Pellegrini», racconta Francesca Tortora, 30 anni, occhi verdi, uno insanguinato. «Solo che alle otto di sera il servizio chiude, arrivo troppo tardi». E così alla ragazza viene detto di tornare l'indomani, per la terza volta in una struttura sanitaria, alla ricerca di cure urgenti. Non è l'unica costretta al ping-pong tra presidi con attività a scartamento ridotto, a causa della carenza di personale in organico e di scelte organizzative che evidentemente non considerano questi disagi. Può sembrare un paradosso, ma il capoluogo partenopeo, una città che conta quasi un milione di abitanti, il doppio se si considera anche l'hinterland, non può contare su una guardia specialistica attiva 24 ore su 24. Stessa situazione nell'intera regione.IN OSPEDALEIl punto di riferimento principale è il polo della Pignasecca, nel centro storico di Napoli, dove pazienti arrivano da tutte le province, oltre 300 nel weekend, 30mila le prestazioni garantite all'anno; eppure, nella notte, tutte le notti, il medico ai Pellegrini è reperibile: significa che interviene per le emergenze da codice rosso, ossia indifferibili. Per la scheggia o un trauma alla cornea (eccetto quelli chirurgici), a Francesca e agli altri non resta che aspettare le 8 del mattino. E poi, occorre fare la fila, come al supermercato, in base all'ordine di arrivo, perché non è in funzione il triage, il sistema previsto per indicare una priorità negli accessi. Salvatore de Pasquale, originario di Ponticelli, si mette in coda, ad esempio, dopo essere stato a Villa Betania; mentre Enrico Orlando ha il numero 83 ed è assieme a un amico che riferisce: «L'altra domenica l'incidente è capitato a me. Mi sono messo in lista, mi sono allontanato per pranzo e, rientrato, ho trovato ancora gente prima di me». I numeri, del resto, parlano chiaro: i professionisti al pronto soccorso sono sei, di cui uno in aspettativa, tutti inquadrati come specialisti ambulatoriali, più il primario Francesco Napolitano.