Ordine dei giornalisti della Campania sospende 2.940 giornalisti: mancata presentazione Pec

L'Ordine dei giornalisti della Campania ha sospeso che, nonostante la diffida, non hanno ancora comunicato la propria Pec. È quanto si legge in una nota diffusa dall'Ordine dei giornalisti della Campania. L'indicazione del domicilio digitale è infatti da tempo un obbligo di legge per tutti gli iscritti. L'«Odg Campania» ha anche inviato oltre duemila lettere di messa in mora agli iscritti non in regola con il pagamento delle quote.

APPROFONDIMENTI IL CDA Rai, oggi la ratifica delle nuove nomine: la "tregua... LA CULTURA Biblioteca Nazionale di Napoli, Cgil e Cisl: no allo spostamento... IL LIBRO Presentato all'ordine dei giornalisti «Napoli Purp...

Durante la seduta è stata, inoltre, approvata una mozione in cui l'Ordine, relativamente al trasferimento della Biblioteca nazionale da Palazzo Reale a Palazzo Fuga in piazza Carlo III, auspica che la decisione sia sospesa e la Biblioteca resti nella sua sede storica.