Mercoledì 26 Dicembre 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2018 19:36

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli è sospesa per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni riscontrato nei pressi di Caserta. Si registrano ritardi sui treni in arrivo e in partenza da Napoli fino a due ore. Un servizio sostitutivo con autobus è stato attivato tra Napoli Centrale e la stazione di Napoli Afragola. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena potenzialità dell'infrastruttura e la ripresa della regolare circolazione.