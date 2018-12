Lunedì 10 Dicembre 2018, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 13:22

Dopo la «striscia» di chiusure per malattia dei dipendenti, un altro stop per le funicolari di Napoli. I dipendenti Anm iscritti al sindacato Faisa-Cisal, infatti, hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, per venerdì 14 dicembre.