Offeso dal centralinista perchè napoletano: «Create solo problemi e non fate un c...o»

«Tutti da Napoli questi problemi di m…, date solo problemi, c'è un motivo se tutti voi napoletani date solo problemi all' Italia, siete i soliti». Sono alcune delle offese che un giovane 26enne di Pimonte ha subito da un operatore del 187. Al numero di assistenza Telecom per la rete fissa aveva risposto, giovedì alle ore 14, un centralinista dall’Italia che però alle domande di Alberto Grosso ha perso le staffe e ha cominciato ad inveire contro il giovane.

«I napoletani sono tutte persone che non fanno un c… - avrebbe detto l’operatore al telefono - e che vogliono che gli altri risolvano i loro problemi. Campate sulle spalle degli altri, questo è il vostro modo di fare». Sconcertato per la risposta Alberto chiede l’intervento della sorella, in modo che anche lei potesse ascoltare quello che stava accadendo. «In quel momento comincia ad offendermi anche in maniera pesante con epiteti omofobi - racconta Alberto - era talmente su di giri che ho pensato che non fosse in se». Una volta terminata la telefonata, senza aver avuto risposta alle sue domande, Alberto si dirige dall’avvocato per chiedere via Pec alla Telecom di fornire l’identità dell’operatore e la registrazione per formalizzare la denuncia. Intanto, incredulo per l’accaduto ha raccontato la surreale telefonata sulla sua pagina social.

Ultimo aggiornamento: 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA