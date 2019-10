Venerdì 11 Ottobre 2019, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’officina abusiva con un lavoratore in nero. E’ la scoperta dei militari della stazione di Roccarainola agli ordini del comandante Vincenzo Ferrara a Striano. I militari nel corso della loro task force contro gli smaltimenti illeciti hanno trovato un ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi. Tra questi fusti di olio lubrificante, vasche piene di solventi, parti di motore non bonificate e parti di motoveicoli. Tutta l'area è stata sottoposta a sequestro penale perché era assente l’obbligatoria documentazione che riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti. Le attrezzature sono state sequestrate con una conseguente sanzione di oltre 5000 euro per esercizio attività di meccanico senza titolo abilitante e in più c’era al lavoro un minorenne senza contratto. Con questa operazione salgono ad oltre 50 le attività sequestrate penalmente dai carabinieri forestali di Roccarainola nel corso del solo 2019 per violazione sulla normativa dei rifiuti.