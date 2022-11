«Negli scorsi mesi è stata predisposta una bozza di accordo tra Asìa e le 11 associazioni interessate all'utilizzo dell'immobile di via Ghisleri, ma ad oggi l'intesa non è stata firmata per le divergenze esistenti tra le associazioni chiamate ad operare nello stesso immobile. L'obiettivo dell'Amministrazione è continuare a favorire la chiusura di un accordo che salvaguardi e valorizzi tutte le realtà attive sul territorio». Sono le associazioni a non essersi messe d'accordo, due su dieci non hanno firmato l'intesa, non c'è una volontà di Asìa o del Comune di non voler risolvere la situazione del bene confiscato alla camorra a Scampia. Dopo lo strappo di Ciro Corona, il presidente dell'associazione dedicata a Gelsomina Verde, il Comune risponde ai rilievi dell'ideatore dell'Officina delle Culture. Nell'immobile di via Ghisleri, dove sorge anche l'associazione Gelsomina Verde, operano anche altre associazioni. Il sindaco è pronto a dare una mano, ma vuole farlo con tutte le associazioni riunendole in un unico sodalizio giuridico. Ciro Corona, anche attraverso un'intervista rilasciata ieri al nostro giornale, aveva polemicamente manifestato l'intenzione di voler riconsegnare al presidente Mattarella l'onorificenza ricevuta due anni fa di Cavaliere, proprio per le sue attività di solidarietà e attivismo a Scampia. Il problema sorto all'interno di quel bene confiscato risale a diversi anni fa, quando il Comune per sanare un debito con Asìa cede alla società in house per la raccolta dei rifiuti l'immobile confiscato. Nel corso degli anni, anche ultimamente con l'amministrazione Manfredi, si cerca di sanare la situazione: si redige per consentire alle associazioni di operare. Due associazioni, però, come conferma anche Palazzo San Giacomo, decidono di non firmare l'accordo. Ed è così che tutto si sarebbe bloccato.

A spiegare la propria posizione è lo stesso sindaco che ieri ha partecipato ad un convegno alla Federico II proprio sulla lotta antimafia e per il quarantennale della legge sul 416-bis. «Su questa questione - ha detto Gaetano Manfredi - siamo attenti da appena ci siamo insediati, è una situazione dal punto di vista amministrativo estremamente complicata come tante altre cose che abbiamo trovato. Si è definito un percorso di regolarizzazione con Asìa che è proprietaria dell'immobile. Mi è stato definito il quadro dall'amministrazione: non si è trovata ancora una composizione con la firma degli atti perché in quella sede non c'è soltanto l'associazione di Ciro Corona che fa un lavoro meritorio, ma ci sono anche altre associazioni». Alla base della mancata firma qualche dissidio tra le singole associazioni. «La competizione - ha risposto su questo Manfredi - è qualcosa di fisiologico ed è anche naturale, ma è anche importante che ci sia cooperazione, il Terzo settore ha la sua forza nel momento in cui è una rete, quando questa rete si rompe alla fine l'efficacia si riduce». E apre pure alla possibilità di incontrarsi con lo stesso Corona: «Sono disponibile a parlare con lui, è una persona che stimo, quindi non c'è nessun problema».

Il Comune ha quindi fornito - con una nota - i nomi delle associazioni che operano in via Ghisleri. Di recente si è aggiunta l'associazione Cooperativa Sociale Onlus Obiettivo Uomo. Le altre sono l'Asd Champion Center, Le Ali di Scampia, la Cooperativa Iron Angels, Officina della fotografia, Centro Insieme onlus, RipuliAMO Napoli, Drom, Clown therapy, Resistenza anticamorra e il Coordinamento territoriale Scampia. Dovranno trovare loro un'intesa, spiega il Comune, perché da parte dell'Ente e di Asìa non ci sarebbero difficoltà a siglarla. Ma l'accordo deve valere per tutti.