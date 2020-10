Offre 100 euro ai carabinieri per chiudere un occhio: arrestato marocchino a ​Torre Annunziata

Offre soldi ai carabinieri per provare ad interrompere un controllo. Ma invece della «indulgenza» trova le manette. È accaduto a Torre Annunziata dove i militari della locale stazione operativa dell'Arma hanno arrestato Hicham El Marchoiuchi, 38 anni di origini marocchine. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto ad un controllo nella zona della stazione cittadina della Circumvesuviana. A questo punto il marocchino - che aveva in tasca una dose di cocaina risultata per uso personale - ha proposto ai carabinieri la consegna di 100 euro in cambio della possibilità che questi chiudessero un occhio nei suoi confronti. La sua posizione si è dunque ulteriormente aggravata, perché all'iniziale violazione amministrativa si è aggiunta l'accusa di istigazione alla corruzione. Un reato per il quale l'uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, posto ai domiciliari in attesa di giudizio.

