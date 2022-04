Napoli, sorpreso con due buste con oggetti di dubbia provenienza: denunciato 39enne

Ieri mattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in corso Garibaldi trovandolo in possesso di due buste contenenti un computer portatile, un tablet, un passaporto, 4 paia di forbici, 2 aste in metallo e diversi arnesi atti allo scasso di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

L’uomo, un 39enne di Casoria, è stato denunciato per ricettazione e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.