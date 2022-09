Sono in programma oggi pomeriggio, alle ore 15.30, presso la chiesa di Santa Maria di Casarlano, dell’omonima frazione collinare di Sorrento, i funerali di Luca Coppola, il ragazzo di 25 anni morto nell’incidente della notte tra martedì e mercoledì scorsi verificatosi nel rione Santa Lucia, a pochi passi dal centro.

La salma del giovane, dopo il decesso avvenuto all’ospedale di Sorrento, era stata trasferita all’obitorio di Castellammare di Stabia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ieri la riconsegna ai familiari che hanno potuto organizzare la cerimonia funebre.

Luca Coppola ha perso la vita in seguito alle ferite riportate nello schianto tra lo scooter che guidava ed un’auto guidata da un 25enne rumeno che stava facendo inversione di marcia in un punto dove non è consentito effettuare questo tipo di manovre.