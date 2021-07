Olimpiadi «napoletane»: i circoli velici fabbriche dei giovani campioni

Su il Gran Pavese: dal Circolo Canottieri all'Italia, dal Posillipo al Savoia. E come se Napoli, dopo quasi una settimana di anonimato giapponese, avesse all'improvviso indossato il suo vestito più bello in una giornata che passerà alla storia con il bronzo del quattro senza con i tre napoletani Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino; l'argento di Luca Curatoli, la medaglia certa di Irma Testa che sabato combatterà per l'accesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati