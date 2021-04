Calvizzano: regali per il piccolo Pietro, operato un mese fa in Georgia

Accolto in municipio, a Calvizzano, il piccolo Pietro Gala, il bimbo di 7 anni affetto da disturbi dello spettro autistico sottoposto nelle scorse settimane a un delicato intervento chirurgico in Georgia. Il bimbo è stato ricevuto dai rappresentanti istituzionali (maggioranza e opposizione) del comune a nord di Napoli, che lo hanno omaggiato di diversi doni. Pietro era partito alla volta di Tblisi, la capitale georgiana, nei primi giorni di marzo ed era ritornato in Italia verso la metà del mese. L'intervento era finalizzato a stimolare il sistema nervoso in modo da consentirgli di produrre i neuroni mancanti. "I primi segni di miglioramento sono evidenti - spiegano i familiari del piccolo e i rappresentanti del Comune - Pietro riesce a pronunciare la parola mamma e ad esprimersi con maggiore facilità".

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Torino, trapianto record al Regina Margherita su un bimbo di 7 anni:... LA STORIA Napoli, bimbo malato di cuore si aggrava: raccolta fondi per i... RACCOLTA FONDI «Mamma ho mal di pancia», bimbo di 3 anni si sente male e...