Omicidio a Napoli, ragazzo ucciso dai Falchi: «Il capo della polizia vicino agli agenti»

«Il capo della polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della magistratura e dell'umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della polizia di Stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso». Così il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, in merito al conflitto a fuoco di stanotte nel quale un rapinatore è morto ed un altro è stato arrestato.



