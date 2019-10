Giovedì 10 Ottobre 2019, 20:25

I legali di Giuseppe Varriale, gli avvocati Nicola Pomponio e Raffaele Chiummariello, annunciano querela per calunnia nei confronti di Olimpia Cacace, mamma di Alessandra Madonna, la ballerina di Melito uccisa a Mugnano nel settembre di due anni fa. Per quella morte, avvenuta al culmine di un litigio tra ex fidanzati, Giuseppe è stato condannato in appello a otto anni e due di mesi di reclusione. Ieri la mamma di Alessandra aveva sporto denuncia contro Giuseppe. Per la donna l'ex fidanzato della figlia, tuttora agli arresti domiciliari, avrebbe violato le disposizioni imposte dal tribunale di sorveglianza, pubblicizzando alcuni prodotti su una pagina Facebook dedicata all'e-commerce. Gli avvocati di Varriale valuteranno, inoltre, ulteriori azioni legali nei confronti "di coloro che riporteranno notizie dal contenuto diffamatorio".