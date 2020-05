Omicidio del 17enne Nicholas a Gragnano, è svolta: arrestati un 19enne e un 21enne

Svolta nell’omicidio del ragazzo minorenne avvenuto a Gragnano due giorni fa. Un diciannovenne e un ventunenne per l’omicidio di Nicholas Di Martino sono stati fermati dalla Dda di Napoli. Si chiamano Maurizio Apicella, classe 2001, e Ciro Di Lauro, classe 1999. Sono loro i due fermati nel corso delle indagini del pm anticamorra Giuseppe Cimmarotta. Entrambi su disposizione della Procura sono stati associati presso la Casa Circondariale di Napoli - Secondigliano.

Ieri i primi sospettati erano stati portati in commissariato, interrogatori serrati e indagini senza sosta. Appena 48 ore fa a Gragnano era deceduto Nicholas, un ragazzo di appena 17 anni, accoltellato a morte in via Vittorio Veneto. Almeno due liti - come hanno ricostruito gli inquirenti - hanno preceduto la rissa a suon di coltellate che ha portato all'uccisione del giovane, nipote del boss ergastolano Nicola Carfora.

Ultimo aggiornamento: 12:59

