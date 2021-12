Omicidio a Boscoreale, il titolare della pescheria ucciso dai rapinatori degli incassi di Natale

Reagisce alla rapina e insegue i banditi a piedi, uno di loro si volta e spara quattro volte. La corsa in ospedale è stata vana per Antonio Morione, 41 anni, titolare della pescheria «Il Delfino» di via Giovanni Della Rocca, a Boscoreale. Il commerciante è morto poco dopo il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, a causa delle ferite riportate nella sparatoria avvenuta proprio all'esterno del suo...

