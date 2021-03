Omicidio a Fuorigrotta, il mediatore del clan ucciso dal killer centauro: ha sparato in sella al suo scooter

Un colpo sull'acceleratore e un colpo di pistola. Poi: una sterzata al volante, giusto per mantenere l'equilibrio, e ancora un colpo di pistola, contro un uomo anziano che si accascia a terra, usa tutte le sue forze per trovare una via di fuga. Ma non c'è scampo per Antonio Volpe, 77 anni, colpito a morte lo scorso 15 marzo in via Leopardi, Fuorigrotta. Ha alle sue spalle un avvoltoio, uno dal sangue freddo, che spara e ammazza, rimanendo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati