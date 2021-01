Uccide a coltellate il compagno della madre nel Napoletano, ​fermo convalidato: l'assassino non risponde ai giudici

Il gip presso il Tribunale di Napoli ha applicato la misura cautelare in carcere a seguito di convalida del decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di Danilo Illiano, 30enne di Bacoli, ritenuto responsabile dell’omicidio di Luciano Caronte, 60enne, compagno della madre.

APPROFONDIMENTI L'OMICIDIO Omicidio a Napoli, arrestato il killer di Luciano: ucciso con una...

Il giovane, indagato in ordine ai fatti avvenuti nel pomeriggio dello scorso lunedì 11 gennaio, allorquando, all’interno dell’abitazione di Bacoli, per ragioni riconducibili ad una situazione di conflittualità dovuta al legame con la madre di cui era geloso, non tollerando la relazione tra i due, avrebbe colpito al petto Caronte con un coltello da cucina, cagionandone la morte.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e dirette da Barbara Aprea, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli appartenente alla IV sezione fasce deboli coordinata dal Procuratore Aggiunto Raffaello Falcone. In sede di interrogatorio Illiano si è avvalso della facoltà di non rispondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA