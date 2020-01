Napoli, sul luogo del delitto a Miano scoperto arsenale con armi e munizioni da guerra

Dopo l’omicidio del 44enne Stefano Bocchetti i carabinieri della compagnia Stella hanno intensificato i controlli e le perquisizioni nel quartiere napoletano di Miano.

LEGGI ANCHE Agguato a Napoli nel circolo ricreativo, tre ipotesi per un'esecuzione



LEGGI ANCHE

Ed è proprio in un locale di- poco distante dalla sala giochi in cui ha perso la vita il 44enne - che i militari hanno rinvenuto 2 fucili mitragliatori automatici (un M4 Colt e un Beretta CX4 con mirino di precisione), un fucile a pompa con calciolo e canna mozzati, 400 munizioni di vario calibro, due giubbotti anti proiettile, due caschi, caricatori e componenti di armi.

Un vero e proprio arsenale di armi da guerra perfettamente lubrificate e pronte a sparare. Nel locale anche materiale vario per il confezionamento ed il taglio degli stupefacenti. Tutte le armi saranno sottoposte ad accertamenti per verificare se siano state utilizzate per fatti di sangue.

Ultimo aggiornamento: 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA