Duplice omicidio a Napoli oggi, un uomo s'è costituito in Procura: «Sono stato io»

Svolta nel duplice omicidio avvenuto questa mattina a Ponticelli, al Rione Fiat. Un uomo - non sono state ancora rese note le sue generalità - si è costituito presso i carabinieri e, in questo momento, è in Procura dove la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Le vittime sono Carlo Esposito (classe 93) e Antimo Imperatore (classe 66). La famiglia di Imperatore respinge le accuse che fosse affiliato ai clan del quartiere. «Lo chiamavano Robin Hood - racconta la moglie Nunzia, spalleggiata da tanti altri residenti del quartiere - era andato in quell'appartamento per montare una zanzariera. Si arrangiava con lavoretti di questo tipo per mandare avanti la nostra famiglia». Antimo, oltre alla moglie, lascia due figli e due nipotini. «È una vittima innocente della camorra - racconta affranta la moglie - Noi con la camorra non c'entriamo nulla. Mio marito se vedeva una pistola scappava».

APPROFONDIMENTI ITALIA Duplice omicidio a Ponticelli (Newfotosud, Renato Esposito) L'OMICIDIO Omicidio a Napoli, due morti a Ponticelli nel Rione Fiat: affiliato... LA CAMORRA Faida di Ponticelli, blitz all'alba: fermato il figlio del boss...

Alacre in queste ore il lavoro dei carabinieri per comprendre il movente del duplice omicidio. La novità dell'uomo che si è costituito potrebbe rappresentare una prima risposta all'ennesimo omicidio avvenuto a Ponticelli mentre impazza una faida tra arresti e vendette trasversali.