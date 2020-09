Omicidio a Pozzuoli, dubbi sul movente: si scava nei rapporti del pregiudicato

Almeno sei colpi di pistola, tre sparati direttamente al torace che lo hanno finito davanti al cancello del civico 174 di via Cuma Licola. Una punizione, forse uno sgarro che Marco Di Flora ha pagato con la vita, crivellato di colpi a pochi passi dalla casa della sua nuova compagna. Sullo sfondo c'è l'ombra della droga, i killer assoldati da clan dell'hinterland napoletano. Sembrano andare in questa direzione le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli sull'omicidio di sabato sera, sul quale per il momento c'è il più stretto riserbo; mentre sembra perdere consistenza la pista del delitto passionale. Ipotesi al vaglio dei poliziotti per un delitto definito delicato per le modalità e per gli indizi, finora pochi, che gli investigatori stanno cercando di incastonare come in un puzzle. Piccoli precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, nessun legame particolare con i clan: è quanto si conosce di Marco Di Flora, 35 anni, di Pianura, che fino al 2018 risultava in organico e regolarmente assunto da una ditta di onoranze funebri del quartiere napoletano. Separato e padre di un bambino, da qualche tempo era fidanzato con una donna, anch'essa di Napoli, che abita in un villino all'interno di una delle traverse di via Cuma Licola. E proprio a casa della compagna, dove da qualche tempo si era trasferito, Marco Di Flora era diretto quando ha incontrato i killer che gli avrebbero sbarrato la strada: dopo i primi colpi, uno dei quali lo avrebbe ferito gravemente, ha abbandonato lo scooter a terra ancora acceso tentando una disperata fuga a piedi. Inseguito, è stato poi freddato con altri tre colpi di pistola, sparati da distanza ravvicinata, davanti al cancello di una villetta privata, dove è stato trovato da alcuni residenti in una pozza di sangue e con il casco ancora allacciato al capo.



Un'indagine delicata, anche per la mancanza di di testimoni oculari: nessuno ha visto entrare e uscire i killer dal viale che porta al luogo del delitto. Un complesso residenziale che sorge nei pressi degli scavi di Cuma, all'interno di una traversa della strada che traccia il confine tra i comuni di Pozzuoli e Bacoli, dove si sono concentrati fino all'alba di ieri i rilievi da parte degli uomini della Scientifica e del commissariato di Pozzuoli. Strada battuta anche in mattinata dagli inquirenti alla ricerca di ulteriori elementi: oltre a un foro in un muro lungo la stradina, riconducibile a un colpo esploso durante il rocambolesco inseguimento, sono state acquisite le immagini dai sistemi di videosorveglianza installate all'esterno di alcune villette e che avrebbero ripreso l'ingresso e l'uscita dei killer dal viale privato. La salma del 35enne è stata rimossa solo dopo le 2.30 di domenica notte ed è stata trasferita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli dove nelle prossime 24-48 ore verrà eseguita l'autopsia.

Si scava, intanto, nella vita privata di Marco Di Flora, nel suo passato, ma anche nelle sue frequentazioni più recenti. La compagna è stata ascoltata nelle ore successive all'agguato insieme ad altri familiari ed è stata raggiunta ieri pomeriggio nella sua abitazione dai carabinieri. La donna è incensurata e anche lei, come la vittima, sembra essere del tutto estranea alle dinamiche della malavita locale. Nessun rapporto con il clan della zona: un indizio che conduce al più classico degli omicidi fuori territorio.

