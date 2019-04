Martedì 23 Aprile 2019, 11:26

La quinta sezione penale del tribunale di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso (rito abbreviato) presentato dai legali di Olimpia Cacace, la mamma di Alessandra Madonna, la giovane ballerina di Melito travolta ed uccisa dall'auto del suo ex fidanzato nel settembre del 2017, revocando la misura cautelare del divieto di avvicinamento al luogo dove perse la vita la 24 enne. Nei confronti della donna, condannata in primo grado per atti persecutori nei confronti della famiglia di Giuseppe Varriale (condannato in primo grado per omicidio stradale), è stata disposta inoltre la sospensione condizionale della pena (sei mesi) inflitta dai giudici all'esito del primo processo. La donna non dovrà risarcire la famiglia di Varriale.