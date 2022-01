Omicidio Bacioterracino a Napoli, assolto Apice: non è lui il killer con il berrettino

Dunque non è lui il killer del video, quello col berrettino, col sorriso beffardo, che si muove con passo flemmatico dopo aver ucciso a sangue freddo un uomo. Non è lui l’assassino di Mariano Bacioterracino, in via Vergini, all’esterno di una caffetteria del rione Sanità: è stato così assolto Costanzo Apice, secondo quanto stabilito dalla corte di assise appello di Napoli (presidente Rosa Romano, a latere Amalia Taddeo), al termine del quinto processo celebrato sul giallo di via Vergini. I giudici hanno accolto il lavoro difensivo dei penalisti Claudio Davino e Michele Caiafa, dopo un provvedimento della cassazione che aveva riaperto il caso, rispedendo gli atti a Napoli.

A nulla è servito il racconto dei pentiti e una perizia assegnata alla Mobile di Roma, mentre ha avuto un certo peso la perizia disposta dalla corte di assise di appello di Napoli che riconosce le criticità indicate dai difensori di Apice.