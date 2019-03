Giustiziato il cognato del boss nel Napoletano: già scampato ai killer, sapeva di dover morire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 14:30

Giuseppe Orlando, il cognato di Francesco Favella boss del clan Moccia, aveva il destino segnato. Qualche mese fa era miracolosamente sfuggito ad un commando di killer incaricati di ucciderlo. Un episodio che era corso di bocca in bocca ad Afragola e che lo stesso Giuseppe Orlando si era guardato bene dal denunciare, perché sarebbe stato bollato come infame, termine destinato a chi sa o è di camorra, parla con le forze dell'ordine e svela cose nostre. Un'esecuzione soltanto rimandata. I killer, forse gli stessi del mancato omicidio, l'hanno portata a termine venerdì sera, nel corso dell'agguato in via Milano ad Afragola. E per non fallire una seconda volta il tutto è stato studiato nei minimi dettagli, per non dare scampo alla vittima. Da quanto hanno potuto accertare gli agenti della squadra mobile di Napoli, diretta da Luigi Rinella e i poliziotti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore Stefano Iourio, il commando dei killer ha aspettato a bordo di una Panda che Giuseppe Orlando uscisse dalla caffetteria Vittoria, intestata alla figlia ma di fatto gestita dalla vittima, qualche minuto prima delle ventuno come d'abitudine.