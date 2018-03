Omicidio Della Corte, domani i funerali della guardia giurata

Lunedì 19 Marzo 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 16:53

Si terranno domani alle 15 i funerali di Franco Della Corte, la guardia giurata della Security service uccisa da tre minorenni. Le esequie si terranno nel pomeriggio (l'orario non è ancora stato deciso) a Marano, la città in cui risiede la famiglia Della Corte. La cerimonia religiosa sarà officiata nella chiesa dello Spirito Santo Nuovo di via Piave, poco distante dall'abitazione del vigilante. Oggi, invece, è stato eseguito l'esame autoptico sul corpo dell'uomo barbaramente assassinato nella notte tra il 3 e il 4 marzo. Domani a Marano sarà lutto cittadino, come annunciato dai commissari straordinari alla guida del Comune.