Venerdì 30 Marzo 2018, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 16:25

A Piscinola, nel luogo dove ha perso la vita Franco Della Corte, la guardia giurata della Security service, d'ora in avanti saranno in due a compiere il giro di perlustrazione. Il via libera arriva dopo le proteste dei giorni scorsi, inscenate dalle associazioni di categoria e dai sindacati. Per domani, invece, è previsto il corteo di solidarietà per la famiglia. La marcia nel ricordo di "Ciccio" partirà alle 10.30 da piazza Tafuri e terminerà davanti alla stazione metro di Piscinola, nel luogo in cui la guardia giurata fu brutalmente aggredita da tre minorenni, tutti da giorni in carcere.