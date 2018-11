CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 8 Novembre 2018, 09:22

Ci hanno provato, con il gesto non nuovo nelle aule di giustizia. Hanno alzato la mano, hanno chiesto di fare una deposizione spontanea - un diritto sacrosanto per ogni imputato in ogni grado di giudizio - e hanno confessato. Hanno ammesso di aver ucciso il boss Pietro Esposito, siamo a novembre del 2015, hanno confermato di aver agito in nome e per conto dell’allora boss di Miano Carlo Lo Russo (oggi pentito), insomma hanno ammesso l’addebito. LE AMMISSIONI Ma a poco è servito, almeno a leggere il dispositivo...