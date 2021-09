Samuele, 3 anni, caduto dal balcone 38enne napoletano accusato di omicidio

Omicidio. Non un incidente, dunque. A distanza di meno di 24 ore, la svolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Samuele, 3 anni, caduto dal balcone in via Foria, nel centro storico partenopeo. Su delega del procuratore della Repubblica di Napoli, è stato eseguito il fermo, decretato dal pubblico ministero, di Mariano Cannio, 38 anni. Il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del giudice.

APPROFONDIMENTI COSENZA Ragazza di 11 anni cade dal balcone a Cosenza mentre i genitori erano... LE TESTIMONIANZE Napoli, il bimbo morto cadendo dal balcone: «Un tonfo, poi... IL DRAMMA Napoli, bambino cade del balcone e muore: era solo in casa con la...



Il bimbo di 3 anni ieri mattina era precipitato dal terzo piano della sua abitazione, e sua madre, presente in casa, aveva dato l'allarme. Inutili i soccorsi. Immediale le indagini.