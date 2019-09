Nessuno sconto per i tre imputati per l’omicidio di Franco Della Corte, vigilante ucciso un anno fa all’esterno della metropolitana di Piscinola. È stata il pg Anna Grillo a chiedere la conferma, rimettendo ora al presidente della corte Stanziola la decisione del secondo grado di giudizio. Nervi tesi dopo la pubblicazione di alcune foto della festa di compleanno di Ciro U, uno dei tre imputati, al punto che lo stesso pg aveva chiesto che dall’aula uscissero tutti i parenti di imputati e parti offese. Tocca ora ai difensori (Covelli, Franzese, Pomponio) replicare alle accuse. In aula anche i figli della vittima (assistiti dal penalista Epifania).

