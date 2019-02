CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Febbraio 2019, 10:47

Due dubbi e tre domande. Più passa il tempo e più si infittisce il mistero che avvolge il caso della morte di Rosa Trapani, la donna di 67 anni trovata morta in casa un mese fa, nel suo piccolo ma dignitoso appartamentino di via San Giuseppe Calasanzio, in zona Duchesca. Tante, ancora, le zone d'ombra che avvolgono il caso sul quale indaga la Procura della Repubblica di Napoli. L'ipotesi di reato è omicidio volontario, procedimento ancora iscritto a carico di persone da identificare.