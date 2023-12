Omicidio dello zainetto, ergastoli annullati in cassazione

Colpo di scena in cassazione. Ieri notte la suprema corte ha annullato gli ergastoli per i presunti killer di Luigi Mignano, che fu ucciso mentre accompagnava il figlio a scuola. Un provvedimento dettato da un probabile difetto di motivazione nelle condanne firmate in assise appello (in primo grado c'era stato l'abbreviato). Tutto da rifare per Terracciano, Salomone, Improta, Luongo, Ariosto e Musella, ritenuti legati al clan Mazzarella (difesi, tra gli altri, dagli avvocati Impradice, Morra, Senese, Vannetiello). Per il solo Autiero, difeso dall'avvocato Roberto Saccomanno, cade l'ergastolo perché caduto l'aggravante della premeditazione (Autiero avrebbe preso parte al gruppo un'ora prima del delitto). Era il 9 aprile el 2019 quando Mignano fu ucciso all'esterno della scuola Vittorino Da Feltre. A terra, dopo l'agguato, lo zainetto di Spiderman del figlio: una foto che commosse l'opinione pubblica, tanto da spingere lo stesso presidente della Repubblica Mattarella a visitare la scuola di San Giovanni.