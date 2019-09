Napoli, ergastolo al boss Rinaldi per l'agguato nel circolo di Portici: uccise il capo dei Barbudos e una vittima innocente

Mercoledì 18 Settembre 2019, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ergastolo per il boss Ciro Rinaldi e per gli altri imputati per il duplice omicidio di Ciro Colonna (ragazzo estraneo alla camorra, colpito per errore) e per Raffaele Cepparulo, boss dei barbudos della Sanità. Si chiude con una condanna esemplare il processo di primo grado nato dalle indagini del pm Antonella Fratello e dell’aggiunto a capo della Dda Giuseppe Borrelli. Il duplice delitto venne consumato due anni fa in un circolo ricreativo di Ponticelli.Soddisfazione da parte della famiglia di Ciro Colonna, costituita parte civile con l’avvocato Marco Campora.