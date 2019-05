Sabato 4 Maggio 2019, 15:30

«Nessuna esternazione di rabbia o di scontento è stata mai posta in essere dai genitori di Agostino Di Fiore. E, con riguardo all’animo dei propri assistiti, l’unico sentimento nutrito dagli stessi genitori di Agostino Di Fiore, è il forte dolore per la perdita del proprio congiunto che non è certamente interpretabile come sete di vendetta bensì come un legittimo desiderio di giustizia». È la precisazione che porta la firma dell’avvocato Sara Della Morte, difensore e procuratore di Cosimo Di Fiore e di Raffaelina Bocchetti, genitori del ragazzo ucciso a Coroglio lo scorso anno, al termine di un probabile litigio in discoteca. Vicenda culminata nella condanna a 18 anni per Michele Elia.